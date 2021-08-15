Вопрос участия Германии в управлении газотранспортной системой (ГТС) Украины может стать предметом переговоров в ходе визита в Киев 22 августа канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом заявил политолог Сергей Михеев, передает РИА Новости 15 августа

Глава оператора ГТС Украины подал на «Газпром» жалобу в ЕС за «создание дефицита газа в Европе» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Намек на то, что Германия может стать собственником ГТС, чтобы обеспечивать транзит по украинскому маршруту — есть. Может это теоретически обсуждаться в ходе визита? Да. Но пойдет ли на это следующий кабинет министров Германии — неизвестно, ведь это означает крупные вложения в модернизацию устаревшей ГТС. Но даже если это произойдет, в таком случае немцы возьмут на себя ответственность за любые действия украинских властей с точки зрения обеспечения транзита газа в Европу. И это точно не будет в ущерб России, это будет на пользу российской экономике», — сказал Михеев.

При этом он напомнил, что проект международного консорциума по модернизации и управлению ГТС обсуждается уже не один десяток лет.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Он также отметил, что «Газпром» считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.