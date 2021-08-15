«За сутки 14 августа 2021 на Украине зафиксировано 695 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 50, медработников — пять). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 569 человек; летальных случаев — 17; выздоровели — 238 человек», — говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.
Всего за период пандемии на Украине заболели 2 265 912 человек, летальных случаев — 53 255. С начала прививочной кампании вакцинировались 4,69 миллиона украинцев, а завершили вакцинацию — 2,7 миллиона.