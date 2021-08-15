На Украине по состоянию на утро 15 июля выявлено 695 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 17 человек. Об этом пресс-служба Минздрава Украины сообщила на своей странице в Facebook

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