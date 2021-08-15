Ранее Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что ее заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что ее пытаются вывезти из Токио без согласия.
Эксперт пояснил, что спортсменка не относится к когорте популярных спортсменов и тем более к категории властителей дум.
«В данном случае мы имеем дело с раздутым конфликтом, масштабы которого могли бы остаться внутри белорусского спортивного ведомства и не приобретать характер международного скандала. Однако история была охотно подхвачена "заинтересованными" ресурсами», — считает Шарапов.
На данный момент тема иссякла, как и само прозападное бчб-движение, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.