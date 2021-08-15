Некрасивая история с легкоатлеткой Тимановской на Олимпиаде в Токио получила огласку в белорусских СМИ и сетевых ресурсах, но бурного общественного резонанса не вызвала. Об этом рассказал ведущий радиостанции Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Бегунья Тимановская попросила убежища в Польше © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что спортсменка не относится к когорте популярных спортсменов и тем более к категории властителей дум.

«В данном случае мы имеем дело с раздутым конфликтом, масштабы которого могли бы остаться внутри белорусского спортивного ведомства и не приобретать характер международного скандала. Однако история была охотно подхвачена "заинтересованными" ресурсами», — считает Шарапов.

На данный момент тема иссякла, как и само прозападное бчб-движение, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.