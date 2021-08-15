В 10 статье Конституции Украины написано, что украинский является государственным языком, а русскому и языкам национальных меньшинств гарантируется свободное развитие.
Если бы в то время не приняли эту статью, не приняли бы Конституцию, чего очень хотел президент Кучма. Поэтому создали специальную комиссию, которая пришла к консенсусной статьи 10, пояснил эксперт.
«Эта статья есть и по сей день, но она не действует. Но когда за нее голосовали, в Украине не было острых языковых проблем. Но «языковой закон» нарушил это положение Конституции. Никакой украинский язык он не защищает. Он был принят в интересах одного кандидата в президенты, который шел на выборы под лозунгом «Армия, мова, вира» и проиграл», — уточнил Чемерис.
Как только было нарушено это конституционное положение, мы получили очень большие языковые проблемы и получили раскол, не только в плане Донбасса, но и на подконтрольной Киеву территории Украины, заключил собеседник издания.
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