К моменту распада СССР на Украине было опубликовано много примитивных листовок о том, что Украина кормит весь Советский Союз и что в случае отделения она станет второй Швейцарией.
«Я сам в то время поспорил с одним французским журналистом на ящик шампанского, что Украина спустя 10 лет после провозглашения независимости догонит и перегонит Францию. Конечно, когда он снова приехал в Киев, пришлось ему выставить этот ящик», — вспоминает эксперт.
Если бы был другой путь развития, можно было бы говорить об экономической успешности Украины, но власти, которые представляли капитал, как национальный, так и компрадорский, пошли другим путем — путем деиндустриализации, что было выгодно транснациональным корпорациям прежде всего, пояснил Чемерис.
Поэтому мы получили противоположный результат тому, о котором говорилось в этих листовках, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.