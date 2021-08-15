Вряд ли жители Украинской ССР повелись на обещания стать «второй Швейцарией». Но если бы был другой путь развития Украины, мы могли бы говорить о том, что Украина была бы более социально успешной. Об этом рассказал известный правозащитник Владимир Чемерис в интервью изданию Украина.ру

Владимир Чемерис: Я проспорил ящик шампанского за независимую Украину © frontnews.eu

«Я сам в то время поспорил с одним французским журналистом на ящик шампанского, что Украина спустя 10 лет после провозглашения независимости догонит и перегонит Францию. Конечно, когда он снова приехал в Киев, пришлось ему выставить этот ящик», — вспоминает эксперт.

Если бы был другой путь развития, можно было бы говорить об экономической успешности Украины, но власти, которые представляли капитал, как национальный, так и компрадорский, пошли другим путем — путем деиндустриализации, что было выгодно транснациональным корпорациям прежде всего, пояснил Чемерис.

Поэтому мы получили противоположный результат тому, о котором говорилось в этих листовках, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.