В том виде, в котором существовал СССР (в конце 1980-х годов и ранее), это очень мало напоминало те идеи, которые были заложены в 1917 году. Вряд ли он мог существовать дальше. Об этом рассказал известный правозащитник Владимир Чемерис в интервью изданию Украина.ру

Владимир Чемерис: Я проспорил ящик шампанского за независимую Украину © frontnews.eu

«Я надеялся на то, что проводить социальные реформы и добиваться построения новой системы необязательно в одном большом государстве. Это можно было бы делать в рамках Украины, Белоруссии или Грузии. Но на тот момент в рамках того социально-экономического и политического строя, когда подавлялось инакомыслие, СССР не смог бы уже существовать», — указал Чемерис.

И все же, если говорить о социально-экономическом аспекте, то, безусловно, советский строй был гораздо более социально ориентирован, чем тот, который существует сейчас, заключил собеседник издания.

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