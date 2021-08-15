И даже оказалось, что идеи о праве наций на самоопределение, которые провозглашались в начале существования СССР, не соответствовали тому, что мы увидели в конце его существования, уточнил эксперт.
«Я надеялся на то, что проводить социальные реформы и добиваться построения новой системы необязательно в одном большом государстве. Это можно было бы делать в рамках Украины, Белоруссии или Грузии. Но на тот момент в рамках того социально-экономического и политического строя, когда подавлялось инакомыслие, СССР не смог бы уже существовать», — указал Чемерис.
И все же, если говорить о социально-экономическом аспекте, то, безусловно, советский строй был гораздо более социально ориентирован, чем тот, который существует сейчас, заключил собеседник издания.
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