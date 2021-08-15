Сегодня главные направления строительных работ в ДНР связаны с восстановлением и капитальным ремонтом жилищного фонда, реконструкцией устаревших систем и объектов ЖКХ. Акцент по-прежнему на восстановлении разрушенного войной жилья. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

Денис Пушилин: кто он © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«В конце июля на тематической конференции с участием гостей из Российской Федерации обсуждались перспективные вопросы развития в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Работа по некоторым из направлений, в частности, по цифровизации строительной отрасли, начнется в ближайшее время, другие требуют более тщательной проработки и нормативно-правового регулирования. И такая работа ведется», — указал Пушилин.

По его словам, 28 апреля 2021 года был издан Указ, согласно которому местные администрации получили полномочия по выявлению и принятию бесхозяйного имущества, а также в Народном Совете готовится законопроект, направленный на определение правового статуса объектов незавершенного строительства.

«В ближайшее время нам необходимо принять Жилищный и Градостроительный кодексы. Первый проект уже зарегистрирован в Народном Совете, второй пока что находится на стадии разработки. Со своей стороны я делаю все возможное, чтобы эта работа шла в ускоренном режиме», — заверил глава ДНР.

Также республику ждет большая работа над подзаконными нормативными правовыми актами, ГОСТами и СНиПами, некоторые из них сохранились еще с советских времен, добавил он.

Еще одно направление — государственная поддержка предприятий строительной отрасли, создание благоприятных условий для их работы, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.