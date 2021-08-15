Распад Евросоюза и НАТО будет связан с тем, что организации окончательно потеряют авторитет (они и сейчас его теряют). Организации могут формально сохраниться, но их деятельность будет ограниченной, ничем серьезным они заниматься не будут. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Вадим Карасев выразил мнение, что Германия и Франция не хотят видеть Киев среди членов Евросоюза и НАТО из-за боязни военной мощи страны. Якобы они опасаются, что из-за военной мощи Украины это приведет к усилению Восточной Европы, которая будет доминировать над Европой Западной.

Эксперт подчеркнул, что налицо кризис легитимности ЕС и НАТО, руководство которых само не понимают, для каких целей они существуют.

«Плюс ими было совершено много преступлений. Главное преступление НАТО — бомбардировки Югославии и ликвидация режима Каддафи в Ливии. Это не очень красиво выглядит. Зачем нам нужна организация, которая осуществляет геноцид и Европе, и в Африке.Нам нужна новая система, которая реально обеспечивала бы безопасность мира.», — отметил Бекман.

По его словам, Финляндия сейчас активно готовится отметить 50-летие со дня проведения конференции по Европейской безопасности, которая состоялась в 1975 году в Хельсинки, планируя снова созвать нечто подобное, но к 2025 году НАТО существовать не будет.

То, что НАТО выходят с радужными флагами, пропагандируя ЛГБТ-сообщество, означает, что ему конец, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.