Финляндия не собирается вступать ни в какие антироссийские альянсы в Арктике, подписания соглашений со Швецией и Норвегией носят лишь символический характер. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

Эксперт уточнил, что эти соглашения даже нельзя назвать договорами, такие меморандумы в области обороны Финляндия подписывала и с Великобританией, и с США, и со скандинавскими странами. Но это даже не на уровне международного права.

«Я не хочу сказать, что это туалетная бумага, но этот меморандум имеет в большей степени символическое значение», — подчеркнул Бекман.

По его словам, Финляндия лишь хочет поддерживать хорошие отношения со всеми.

Финляндия — член Евросоюза, Финляндия сотрудничает с НАТО, но Финляндия никогда не будет членом Альянса, потому что у Хельсинки конструктивные отношения с Россией, и руководства двух стран уважают эти отношения и уважают их историю, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.