Отношения между Москвой и Хельсинки сегодня хорошие. Но дело в том, что годовые операционные расходы Сил обороны Финляндии за два года выросли с 2,22 млрд до 3,6 млрд долларов, стали заключаться договора с Норвегией и Швецией, и некоторые эксперты в связи с этим заговорили о формировании некоего нового антироссийского альянса в Арктике.
Эксперт уточнил, что эти соглашения даже нельзя назвать договорами, такие меморандумы в области обороны Финляндия подписывала и с Великобританией, и с США, и со скандинавскими странами. Но это даже не на уровне международного права.
«Я не хочу сказать, что это туалетная бумага, но этот меморандум имеет в большей степени символическое значение», — подчеркнул Бекман.
По его словам, Финляндия лишь хочет поддерживать хорошие отношения со всеми.
Финляндия — член Евросоюза, Финляндия сотрудничает с НАТО, но Финляндия никогда не будет членом Альянса, потому что у Хельсинки конструктивные отношения с Россией, и руководства двух стран уважают эти отношения и уважают их историю, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.