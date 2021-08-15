Геополитически Украина была более нужна Евросоюзу, а точнее его лидеру Германии. Было подписано соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое превратило бы в черную дыру экономическое пространство РФ. Об этом рассказал декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров в интервью изданию Украина.ру

Андрей Сидоров: Украина для США — ресурс, которым можно торговать на переговорах © РИА Новости, Нина Зотина

«При этом надо помнить, что у самого Обамы были противоречия с Владимиром Путиным, вплоть до личных противоречий. Мне думается, что Обаме Путин не нравился лично, он как бы соревновался с ним и проигрывал», — полагает Сидоров.

США точно так же, как и Украина в 2014-м, не нужна была Ливия в 2011 году, но Америка поддержала союзника. Хотя там большую роль играли французы. Ровно так получилось и с Украиной, уточнил политолог.

Не американцами был спровоцирован этот конфликт, но американцы его использовали на полную катушку, в голове сидела идея Збигнева Бжезинского, что Россия не будет никогда империей, если у неё не будет Украины. И в этом смысле американцы, конечно, полностью вовлеклись в этот процесс, заключил собеседник издания.

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