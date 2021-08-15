«Нацкорпус» — это слишком небольшая организация. Ее возможности слишком преувеличены. Организации такого типа ликвидируются за считанные дни. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

Если президент Владимир Зеленский поставит такую задачу, то у него достаточно сил и ресурсов для того, чтобы такую организацию ликвидировать, подчеркнул эксперт.

«У него вообще достаточно возможностей для того, чтобы прибрать к рукам всю «улицу»: кого-то купить, кого-то посадить, кого-то отправить в утиль», — полагает Бондаренко.

Все эти группировки были сильны до тех пор, пока они чувствовали «крышу» в лице СБУ, МВД и других силовых структур, но как только эта «крыша» исчезла, все они очень легко посыпались, добавил политолог.

Плюс ко всему многие из них давно превратились в «мальчиков по вызову», которым за деньги предлагалось рейдернуть то или иное предприятие, попугать того или иного политика или прийти на Банковую, чтобы попрыгать или разрисовать стены, а идейные радикалы уже отошли в прошлое, заключил собеседник издания.

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