Если на Украине состоится денацификация, то это приведет только к оздоровлению климата в стране. Все эти ультраправые группировки — это раковые метастазы на политическом теле Украины. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: Зеленский деактуализирует систему Авакова и передпочиняет себе его радикалов © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

Эксперт считает, что денацификация Украины пойдет примерно по тому же образцу, по которому осуществлялась денацификацию в Испании во времена Франко, с той лишь разницей, что у Украины нет столько времени ждать.

Что касается Донбасса, то сговорчивость/несговорчивость позиции Киева определяется не улицей. Улица — это только инструмент, уточнил политолог.

«Она определяется отношениями между Киевом и Вашингтоном или между Москвой и Вашингтоном. Если Вашингтон даст команду идти на выполнение Минских договоренностей, Киев сразу же пойдет», — считает Бондаренко.

Что касается страха Зеленского перед радикалами, то он их боялся до тех пор, пока не обзавелся собственными радикалами, заключил собеседник издания.

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