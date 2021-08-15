Украине надо бы не мешать жить в согласии с собственной историей, базовой религией, традициями, навыками, стереотипами, укоренившимся образом жизни, и тогда она сама все поймет о «триедином народе». Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Майдан стал коллайдером очень простых решений © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.

«Украину не надо ни украинизировать, ни русифицировать. Вы, конечно, помните старый вопрос «Армянскому радио»: «Могут ли долго и платонически дружить двое красивых мужчин?» Ответ: «Могут, но недолго. Рано или поздно природа возьмет свое». Шутка. Но вот Украине надо бы не мешать жить в согласии со своей «природой». То есть с собственной историей, базовой религией, традициями, навыками, стереотипами, укоренившимся образом жизни. И тогда она сама все поймет о «триедином народе»», — считает эксперт.

Что касается значения Украины для России, то России в широком ее понимании, конечно, нужен весь естественный, а не усеченный организм, но тело с отрезанным пальцем будет страдать, однако выживет, а вот отрезанный палец — нет, полагает Выдрин.

Что касается концепции Збигнева Бжезинского о том, что Россия не возродится в полном масштабе без Украины, но этот вывод базируется не на детальных научных аргументах, а на голой пропаганде и непреодолимой ненависти, заключил собеседник издания.

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