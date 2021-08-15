Российский политолог Сергей Михеев считает, что РФ должна активнее защищать права русскоязычных граждан за рубежом, в частности в странах постсоветского пространства. Свое видение того, что нужно делать властям на этом направлении он озвучил в интервью изданию Украина.ру

«Дело не в страхе и не в Западе». Эксперт из Лондона о том, почему Украина занимается русофобией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Михеев считает некорректным термин «русскоязычные», по его мнение нужно говорить именно о русских.

«Необходимо, во-первых, признать русских и создать программу репатриации, а во-вторых, принять в качестве стратегии жесткую политику защиты прав русских за пределами России. Многие государства, те же США, тот же Израиль, в таких случаях иногда проводят и спецоперации, когда это нужно, хотя это крайняя мера», — заявил политолог.

Также эксперт считает ошибочной нынешнюю миграционную политику России.

«Миграционная политика должна быть в числе инструментов внешнеполитического давления. Вот, например, что там говорить про каких-то отдельных мигрантов? При чем тут отдельные мигранты? Взять и просто сказать, например, в течение года киргизским гастарбайтерам и трудовым мигрантам запрещается въезд на территорию Россию, и сообщить им, что произошло это потому, что в вашей стране ущемляются права русских. Не ходить вокруг да около, а так вот прямо и заявить, и я вас уверяю — ситуация начнет меняться. Но мы по этому поводу ничего не делаем. Все эти годы ничего не делаем», — сказал Михеев.

Полный текст интервью читайте здесь.