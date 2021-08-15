Ранее несколько громких скандалов с давлением на русскоговорящих граждан произошло в Киргизии и Казахстане.
Михеев считает некорректным термин «русскоязычные», по его мнение нужно говорить именно о русских.
«Необходимо, во-первых, признать русских и создать программу репатриации, а во-вторых, принять в качестве стратегии жесткую политику защиты прав русских за пределами России. Многие государства, те же США, тот же Израиль, в таких случаях иногда проводят и спецоперации, когда это нужно, хотя это крайняя мера», — заявил политолог.
Также эксперт считает ошибочной нынешнюю миграционную политику России.
«Миграционная политика должна быть в числе инструментов внешнеполитического давления. Вот, например, что там говорить про каких-то отдельных мигрантов? При чем тут отдельные мигранты? Взять и просто сказать, например, в течение года киргизским гастарбайтерам и трудовым мигрантам запрещается въезд на территорию Россию, и сообщить им, что произошло это потому, что в вашей стране ущемляются права русских. Не ходить вокруг да около, а так вот прямо и заявить, и я вас уверяю — ситуация начнет меняться. Но мы по этому поводу ничего не делаем. Все эти годы ничего не делаем», — сказал Михеев.
Полный текст интервью читайте здесь.