Это сейчас страна переживает эпоху «великих краж», но были эпохи и великого строительства, и великих побед, и украинским гражданам есть что вспоминать, пояснил эксперт.
«Конечно, не всё прекрасно было в предыдущей эпохе, но в отличие от Гаити Украина имеет и космическую, и авиационную, и индустриальную великую историю, пусть и с высокой волатильностью. Многие ее жители исповедуют православие, а не архаический культ вуду, в жилах у них течет кровь победителей, а не беглых рабов», — указал Выдрин.
Украине надо бы не мешать жить в согласии с собственной историей, базовой религией, традициями, навыками, стереотипами, укоренившимся образом жизни, и тогда она сама все поймет о «триедином народе», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.