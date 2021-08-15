«Бесконечный ужас» возможен только там, где бесконечно ужасная история. А если у тебя за плечами есть хотя бы проблески знатной истории, надо очень постараться, чтобы у тебя не было достойного будущего. Хотя украинские правители очень стараются. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Конечно, не всё прекрасно было в предыдущей эпохе, но в отличие от Гаити Украина имеет и космическую, и авиационную, и индустриальную великую историю, пусть и с высокой волатильностью. Многие ее жители исповедуют православие, а не архаический культ вуду, в жилах у них течет кровь победителей, а не беглых рабов», — указал Выдрин.

Украине надо бы не мешать жить в согласии с собственной историей, базовой религией, традициями, навыками, стереотипами, укоренившимся образом жизни, и тогда она сама все поймет о «триедином народе», заключил собеседник издания.

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