Русский путь (в лучшие периоды страны) — это тяжелая дорога наверх. А украинский нынешний шлях — разухабистые скачки вниз, и поэтому он гораздо более соблазнительный. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Суть украинского эксперимента в том, чтобы попытаться соединить смысловую незатейливость, интеллектуальную необременительность, моральную выхолощенность хуторского жития с бытовой комфортабельностью городской экзистенции. Здесь убиваются сложные производства, технологии, процессы во имя «невыносимой легкости бытия». Вся страна становится «офисом простых решений». А жить не напрягаясь, не «парясь» хотело бы множество людей, даже с русскими фамилиями», — полагает Выдрин.

Отсюда и их парадоксальная русофобия, потому что ненавидеть проще, нежели понимать, даже если ненавидишь своё, и обвинять других проще, чем объяснять, даже если обвиняешь своих, добавил публицист.

Русская культура, родной язык для этих людей — бремя, а не шанс. Зачем им шанс на сложности и трудности развития, если они уже вкусили сладости беспроблемной деградации, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.