Эксперт подчеркнул, что «майдан» стал коллайдером простых, очень простых решений. Он воссоздал именно хуторскую модель жизни, которая бесконечно притягательна, поскольку можно месяцами не «включать голову».
«Суть украинского эксперимента в том, чтобы попытаться соединить смысловую незатейливость, интеллектуальную необременительность, моральную выхолощенность хуторского жития с бытовой комфортабельностью городской экзистенции. Здесь убиваются сложные производства, технологии, процессы во имя «невыносимой легкости бытия». Вся страна становится «офисом простых решений». А жить не напрягаясь, не «парясь» хотело бы множество людей, даже с русскими фамилиями», — полагает Выдрин.
Отсюда и их парадоксальная русофобия, потому что ненавидеть проще, нежели понимать, даже если ненавидишь своё, и обвинять других проще, чем объяснять, даже если обвиняешь своих, добавил публицист.
Русская культура, родной язык для этих людей — бремя, а не шанс. Зачем им шанс на сложности и трудности развития, если они уже вкусили сладости беспроблемной деградации, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.