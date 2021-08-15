Овны, отмечают астрологи, могут проявлять чувство юмора глуповато, но забавно. Часто они веселят окружающих не словами, а действиями, всех заражает их искренность, благодаря которой с ними приятно общаться.
Скорпионы могут отпугнуть черным юмором и злыми шутками, однако и их колкие высказывания порой удивляют глубоким смыслом. Когда в душе представителей этого знака отчаяние, они не сдаются и продолжают шутить на публику.
Весы - прекрасные артисты и готовы предстать в смешном виде, чтобы развеселить самого мрачного собеседника. Перед их обаянием не устоит никто в компании.
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Стрельцы известны как отличные рассказчики, их истории полны тонкого юмора, который может вдохновить окружающих и самих Стрельцов на литературное творчество.
Близнецы, как правило, смеются над ситуациями по-доброму. Они обожают быть в центре внимания и могут и сами посмеяться над собой.