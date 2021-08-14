Украина, Польша и страны Балтии уже представляют угрозу для психического здоровья жителей Западной Европы, потому что они распространяют самые агрессивные и бессмысленные формы русофобии. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Вадим Карасев выразил мнение, что Германия и Франция не хотят видеть Киев среди членов Евросоюза и НАТО из-за боязни военной мощи страны. Якобы они опасаются, что из-за военной мощи Украины это приведет к усилению Восточной Европы, которая будет доминировать над Европой Западной.

Если говорить о той же Украине, то Финляндии просто стыдно за ее внешнюю политику, поскольку она представляет угрозу для ее образа жизни, ведь финны хотят жить в мире как в бытовом плане, так и с точки зрения политики, отметил эксперт.

«Что касается военной угрозы, то посмотрите на Байдена. Какую военную угрозу он может представлять? Понятно, что войну может спровоцировать какой-то сумасшедший генерал. Но, учитывая, что в интернете показывали новый флаг НАТО с радужными цветами, это означает, что блок занят не войной, а пропагандой однополых браков. Западный мир сходит с ума. Однополые браки не могут быть военной угрозой. Они таким образом угрожают только сами себе», — указал Бекман.

То, что эти страны ведут войну против памятников и против мертвых, — это тоже ненормально, по его мнению, это связано с какими-то детскими комплексами.

Нравственный уровень в этих странах как у 15-16-летнего подростка, им необходимо вырасти, чтобы с ними можно было диалог вести, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.