Если послом США в Украине будет назначен Даниел Розенблюм, то надо понимать, что он хорошо знает действия России в Центральной Азии. Об этом рассказал декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров в интервью изданию Украина.ру

Андрей Сидоров: Украина для США — ресурс, которым можно торговать на переговорах © РИА Новости, Нина Зотина Энтони Годфри и Даниел Розенблюм. Сейчас должность временного поверенного в делах США на Украине занимает Джордж Кент.

Эксперт считает, что назначение Розенблюма будет иметь определённый фокус на отношениях между Россией и Украиной, особенно после запуска «Северного потока-2», поскольку сложится новая геополитическая ситуация.

«И здесь как раз человек, обладающий довольно серьёзным опытом дипломатической работы в странах, которые являются союзниками России или близки России, бесспорно, будет этот опыт использовать», — указал Сидоров.

Если сравнить Розенблюма с Годфри, то опыта у Годфри не только в дипломатических, но и в партнёрских, экономических отношениях с российскими партнёрами гораздо меньше, и если будет сделана ставка на то, что украино-российскими отношениями нужно будет заниматься более плотно, то Розенблюм в этом контексте более знаковая фигура, заключил собеседник издания.

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