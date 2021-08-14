Россия готова нейтрализовать все угрозы. У нее есть все виды средств для этого. Другое дело — постоянная антироссийская клевета. Это, конечно, не военная угроза, но это тоже серьезная проблема. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Вадим Карасев выразил мнение, что Германия и Франция не хотят видеть Киев среди членов Евросоюза и НАТО из-за боязни военной мощи страны. Якобы они опасаются, что из-за военной мощи Украины это приведет к усилению Восточной Европы, которая будет доминировать над Европой Западной.

Это фактически распавшееся государство, и она не представляет военной угрозы. Но от нее исходит угроза берсеркизма, которая включает в себя сумасшедших националистов и прославление нацизма, подчеркнул эксперт.

«Посмотрите на ситуацию с гимнасткой Авериной на Олимпиаде. Она все сделала на 100%, но судьи лишили ее золотой медали. Это очень оскорбительно, что с помощью политизации и русофобизации спорта ведется такая антироссийская кампания», — обратил внимание Бекман.

Финляндии, которая одновременно является и западной, и восточной страной, от этого очень стыдно, потому что Хельсинки давно развивает конструктивные и стабильные отношения с Россией, а то, что делает Украина, и то, как издеваются над российскими спортсменами, — это уже комедия без комедии, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.