Среди украинских экспертов есть мнение, что Запад подталкивает Украину к восстановлению отношений с Россией, чтобы снять с себя необходимость содержать Киев, а заодно Штаты и ЕС перестанут жёстко конфликтовать с Москвой, к чему они в последнее время активно стремятся.
Исходя из этого, считает эксперт, любая американская администрация, хоть Байдена, хоть следующая, едва ли пойдёт на какие-либо серьёзные размены.
«Весьма возможно, что отношения улучшатся, если мы пойдём на ухудшение отношений с Китаем, на довольно существенное ухудшение отношений с Китаем. Но мы же этого не сделаем», — подчеркнул Сидоров.
По определённым видам вооружений, ограничений Россия и США могут договориться, по широким же вопросам стратегической стабильности как возможности налаживания сотрудничества вряд ли, заключил собеседник издания.
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