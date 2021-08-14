Для США есть определённое обременение со стороны Украины, но, тем не менее, Украина является для них определённым ресурсом, которым можно торговать с Россией, как ракеты средней дальности. Об этом рассказал декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров в интервью изданию Украина.ру

Андрей Сидоров: Украина для США — ресурс, которым можно торговать на переговорах © РИА Новости, Нина Зотина

Исходя из этого, считает эксперт, любая американская администрация, хоть Байдена, хоть следующая, едва ли пойдёт на какие-либо серьёзные размены.

«Весьма возможно, что отношения улучшатся, если мы пойдём на ухудшение отношений с Китаем, на довольно существенное ухудшение отношений с Китаем. Но мы же этого не сделаем», — подчеркнул Сидоров.

По определённым видам вооружений, ограничений Россия и США могут договориться, по широким же вопросам стратегической стабильности как возможности налаживания сотрудничества вряд ли, заключил собеседник издания.

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