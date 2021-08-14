Сейчас ситуация в республике стабилизирована, и в ближне- и среднесрочной перспективе новое обострение вряд ли возможно. Не говоря уже о вторжении украинских националистов. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Импорт в Беларусь с Украины правого радикализма вполне возможен © vk.com, Всеволод Шимов Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их на территорию страны. Также, по его словам, Украина поставляла в республику оружие.

Если же говорить о событиях прошлого года, то да, власти начали активно раскручивать тему правого радикализма в протестном движении, в первую очередь в обоснование собственных жёстких действий против протестующих, пояснил эксперт.

«Однако ни сейчас, ни год назад в Белоруссии не было мощных ультраправых боевых структур, подобных тем, которые действуют на Украине», — указал Шимов.

При определенных обстоятельствах импорт в Белоруссию правого радикализма с Украины вполне возможен, тем более что наработанные связи между националистами двух стран действительно есть. Но пока это в большей степени теоретическая угроза, заключил собеседник издания.

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