Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их на территорию страны. Также, по его словам, Украина поставляла в республику оружие.
Если же говорить о событиях прошлого года, то да, власти начали активно раскручивать тему правого радикализма в протестном движении, в первую очередь в обоснование собственных жёстких действий против протестующих, пояснил эксперт.
«Однако ни сейчас, ни год назад в Белоруссии не было мощных ультраправых боевых структур, подобных тем, которые действуют на Украине», — указал Шимов.
При определенных обстоятельствах импорт в Белоруссию правого радикализма с Украины вполне возможен, тем более что наработанные связи между националистами двух стран действительно есть. Но пока это в большей степени теоретическая угроза, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.