Семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений с представителями неонацистской группировки «Нацкорпус» у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом 14 августа сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко

«Семь сотрудников полиции получили термические ожоги глаз, а один военный — ранение руки», — сказал Клименко в комментарии «Украине 24».

Потасовка представителями партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла ранее у офиса президента Украины в Киеве.

Митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. Затем ситуация стабилизировалась. Участники акции отправились к дому, где, по их информации, расположена квартира президента, и зажгли там файеры.

Уточняется, что на забрасывании шашками дома, где, как оказалось, не живет Зеленский, акция «Нацкорпуса» закончилась. Перед протестующими выступил глава Киевской ячейки Сергей Тамарин, сказав, что это была предупредительная акция.