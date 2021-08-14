В Германии сельские жители «воют» из-за того, что им перед носом ставят ветряки. А их нужно по планам выстроить в 4 раза больше, чтобы уйти от грязных технологий. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Анатолий Чубайс заявил, что в связи с новой технологической революцией в ближайшее десятилетие Россию ждет «уникальный» удар по экономике. Чубайс считает, что мировая экономика вступила в период технологической революции, «сопоставимой только с процессами конца XVIII — начала XIX веков». Под этим он подразумевает «глобальный энергопереход» — снижение спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики.

Это будет вести к тому, что птицы будут погибать, попадая в эти жернова. Ландшафт из-за этих ветряков будет просто изуродован, подчеркнул эксперт.

По его словам, люди не будут просто так это поддерживать, и на административном уровне уже идут бои.

«Некоторые нации будут этому сопротивляться: Польша не откажется от угля, Россия — от газа, южные страны пошлют немцев, правда, не громко, подальше. Но Германия, Скандинавия и страны Бенилюкса будут пытаться зеленую революцию осуществить», — полагает Рар.

В США Трамп все это прекратил, но вот пришел Байден и хочет все зеленое вновь возобновить, уточнил специалист.

В Америке сильно промышленное лобби. Если в Германии еще как-то можно людей административно-законодательным путем заставить все это соблюдать, то в Америке это невозможно, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.