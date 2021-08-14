Искусственное притеснение одного языка приводит к тому, что может формироваться социальная напряженность в обществе. Украина в этом смысле не исключение. Об этом рассказал проректор по науке Института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий в интервью изданию Украина.ру

Михаил Осадчий: Украинским властям нужно понять: русский язык — не равно Россия © pushkin.institute

Эксперт считает, что наметившаяся на Украине борьба с русским языком может в итоге перерасти в борьбу с собственными гражданами, а это очень плохо, это не нужно.

По его словам, люди не виноваты в том, что русский язык для них, даже если не является родным, более удобен как язык образовательный, эту потребность людей в получении образования на русском, нужно удовлетворять, и нельзя ни в коем случае делать языковые вопросы инструментом решения политических задач.

«Потому что язык, еще раз подчеркну, — это очень важное благо человека, как право на жизнь, право на здоровье. Это все равно, как если бы Украина запретила какие-то важные лекарства, которые производятся только в России, именно из-за того, что они из России, и оставила бы своих людей без этих лекарств. Здесь то же самое. Язык — как лекарство, как здоровье. Это важное благо, которое должно быть у человека, он на него имеет право, лишать его странно», — уверен Осадчий.

Украинским властям нужно понять одну простую мысль: что русский язык не равно Россия. Это безумно большой язык, это мировое культурное достояние, заключил собеседник издания.

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