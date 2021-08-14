Институт русского языка имени Пушкина в декабре 2020 года опубликовал индекс положения русского языка в мире. В том числе проводилось исследование устойчивости русского языка в странах постсоветского пространства. Показатель учитывает использование языка в государственно-общественной сфере, сфере образования и научной коммуникации. В частности, на Украине этот показатель составил 5,26 (при 25 в Белоруссии, 14,29 в Киргизии и 9 в Казахстане).
Эксперт считает, что наметившаяся на Украине борьба с русским языком может в итоге перерасти в борьбу с собственными гражданами, а это очень плохо, это не нужно.
По его словам, люди не виноваты в том, что русский язык для них, даже если не является родным, более удобен как язык образовательный, эту потребность людей в получении образования на русском, нужно удовлетворять, и нельзя ни в коем случае делать языковые вопросы инструментом решения политических задач.
«Потому что язык, еще раз подчеркну, — это очень важное благо человека, как право на жизнь, право на здоровье. Это все равно, как если бы Украина запретила какие-то важные лекарства, которые производятся только в России, именно из-за того, что они из России, и оставила бы своих людей без этих лекарств. Здесь то же самое. Язык — как лекарство, как здоровье. Это важное благо, которое должно быть у человека, он на него имеет право, лишать его странно», — уверен Осадчий.
Украинским властям нужно понять одну простую мысль: что русский язык не равно Россия. Это безумно большой язык, это мировое культурное достояние, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.