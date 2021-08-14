Денацификацию следует проводить только после тотальной смены политических элит Украины, как тех, кого называют проевропейскими либеральными, так и тех, кого считают пророссийскими. Об этом рассказал руководитель донецкого отделения общественной организации «Новые скифы» Александр «Варяг» Матюшин в интервью изданию Украина.ру

Александр "Варяг" Матюшин: кто он © newskif.su Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

Эксперт пояснил, что после прихода к власти, те, кого считают пророссийскими политическими силами, становятся махровой силой украинского национализма, это как в старой азиатской сказке, где воин, убивая дракона, сам превращался в него.

«Для успешной денацацификации на Украине следует сместить все нынешние политические элиты, присоединить Украину к России в качестве федеральной земли и провести тотальную русификацию. Заставить их убить в себе украинца, как сами украинцы убили некогда в себе русского и сейчас физически убивают русских на Донбассе», — категоричен Матюшин.

В вопросе тотальной русификации Украины нет ничего страшного. Это нормальный исторический процесс, призванный вернуть Малую Русь в лоно священного союза народов России-Евразии, заключил собеседник издания.

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