На сегодняшний день официальная позиция Украины по отношению к русскому языку вошла в очень сильное противоречие с реальным спросом на русский язык в украинском обществе. Об этом рассказал проректор по науке Института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий в интервью изданию Украина.ру

Михаил Осадчий: Украинским властям нужно понять: русский язык — не равно Россия © pushkin.institute

«Вы сказали, что многие, большинство считают русский язык своим родным, — не совсем так. Родным языком все-таки украинцы в большинстве своем называют или называли украинский. По крайней мере, так они отвечают при переписи населения. Больше 85% во время переписи, опросов говорят, что родной язык для них — это украинский. А вот реальное использование русского языка, конечно, гораздо больше, чем такая самоидентификация людей», — указал эксперт.

Несмотря на то что многие называют украинский своим родным языком, они продолжают пользоваться русским языком, прежде всего для того, чтобы получать научно-техническую, образовательную, культурную информацию, понимая, что информация, качественный образовательный и научный контент сегодня может быть найден на русском языке, и они этими возможностями сегодня пользуются, уточнил Осадчий.

По его словам, если человек пользуется русским языком для каких-то своих целей, это совершенно не значит, что как-либо ущемляется украинский язык, как-то портится или сокращается по сфере своего использования.

Искусственное притеснение одного языка приводит к тому, что может формироваться социальная напряженность в обществе, заключил собеседник издания.

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