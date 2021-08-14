Украинские силовики ошибаются, думая, что они в будущем смогут избавиться от украинских националистов, выполнивших свою, отведенную им силовиками роль. Об этом рассказал руководитель донецкого отделения общественной организации «Новые скифы» Александр «Варяг» Матюшин в интервью изданию Украина.ру

Александр "Варяг" Матюшин: кто он © newskif.su Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

Некогда Виктор Янукович, активно вскармливавший ВО «Свободу», а через них и другие националистические группы, думал, что будет использовать их как страшилку для электората Юго-Востока на выборах, но этого не произошло, пояснил эксперт.

«Выпестованные им националисты стали движущей силой на Майдане, приведшем к свержению самого Януковича», — уточнил Матюшин.

Если на Украине действительно произойдёт зачистка руководителей украинских националистических структур, то низовые группы могут уйти в подполье и начать вести реальную городскую герилью, ведь количество не зарегистрированного оружия на Украине огромное, а, по меньшей мере, треть членов украинских националистических организаций имеет реальный боевой опыт, заключил собеседник издания.

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