Институт русского языка имени Пушкина в декабре 2020 года опубликовал индекс положения русского языка в мире. В том числе проводилось исследование устойчивости русского языка в странах постсоветского пространства. Показатель учитывает использование языка в государственно-общественной сфере, сфере образования и научной коммуникации. В частности, на Украине этот показатель составил 5,26 (при 25 в Белоруссии, 14,29 в Киргизии и 9 в Казахстане).
Есть ситуации, при которых государственный статус у языка есть, но проблемы с реальным функционированием, когда нет сайтов на русском языке, государственные услуги практически не оказываются на этом языке, но есть ситуации обратные — когда у русского языка официально нет никакого статуса, но, тем не менее, люди могут получить государственные услуги на русском языке, государство общается с ними на русском языке, если есть такая потребность, уточнил эксперт.
«Например, в Прибалтике такая ситуация: у русского языка нет официального статуса ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии, но в этих странах, тем не менее, люди могут получать образование на русском языке, могут обращаться в органы власти на русском языке», — указал Осадчий.
На Украине, наверное, самая тяжелая сейчас ситуация — когда противоречие между позицией государства по отношению к языку и реальным спросом на данный язык является на сегодняшний день самым критическим, если мы берем картину на всем постсоветском пространстве, считает специалист.
На сегодняшний день официальная позиция Украины по отношению к русскому языку вошла в очень сильное противоречие с реальным спросом на русский язык в украинском обществе, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.