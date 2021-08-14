В странах бывшего СССР есть противоречия между реальным функционированием русского языка и его государственным признанием. И действительно, ситуации очень разные. Об этом рассказал проректор по науке Института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий в интервью изданию Украина.ру

Михаил Осадчий: Украинским властям нужно понять: русский язык — не равно Россия © pushkin.institute

Есть ситуации, при которых государственный статус у языка есть, но проблемы с реальным функционированием, когда нет сайтов на русском языке, государственные услуги практически не оказываются на этом языке, но есть ситуации обратные — когда у русского языка официально нет никакого статуса, но, тем не менее, люди могут получить государственные услуги на русском языке, государство общается с ними на русском языке, если есть такая потребность, уточнил эксперт.

«Например, в Прибалтике такая ситуация: у русского языка нет официального статуса ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии, но в этих странах, тем не менее, люди могут получать образование на русском языке, могут обращаться в органы власти на русском языке», — указал Осадчий.

На Украине, наверное, самая тяжелая сейчас ситуация — когда противоречие между позицией государства по отношению к языку и реальным спросом на данный язык является на сегодняшний день самым критическим, если мы берем картину на всем постсоветском пространстве, считает специалист.

На сегодняшний день официальная позиция Украины по отношению к русскому языку вошла в очень сильное противоречие с реальным спросом на русский язык в украинском обществе, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.