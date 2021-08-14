Россия уже не боится говорить о русофобии в странах бывшего СССР и не боится таким образом обидеть своих союзников. Она переборола этот комплекс. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Вячеслав Володин. Он отметил, что это не первый случай, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального, и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты также предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.

Более того, проведя в начале августа учения в странах Средней Азии Россия показала, что готова защитить регион от экспансии из Афганистана, но она не обязана разворачивать там новые военные объекты или посылать псковских десантников туда, пояснил эксперт.

«Россия сейчас достаточно спокойно относится к вызовам, которые наши западные партнеры пытаются создать по периметру наших границ. Да, это неприятно и требует реагирования. Но тех ресурсов, которые в течение последних десяти лет тратились на выстраивание безопасности в Киргизии и Таджикистане и которые тратились на создание экономических сдержек и противовесов после введения антироссийских санкций, достаточно. Не надо форс-мажора. Надо работать в плановом режиме. Тогда будут и гиперзвуковые ракеты, тогда будет и безопасность на российских границах», — указал Грозин.

Для того чтобы у России было хорошо по ее границам, России нужно, чтобы хорошо было у нее внутри, нужно ориентироваться на наши внутренние проблемы наших регионов, начиная от транспорта и логистики и заканчивая экономическими проектами, заключил собеседник издания.

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