Разговоры о том, что осенью на Украине начнутся массовые акции протеста, являются одним из самосбывающихся пророчеств. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«И я не очень верю, что сам по себе рост тарифов и социальное напряжение выльется в протестный майдан. Должен быть какой-то детонатор. Этим детонатором может стать попытка власти имплементировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство (если Зеленский паче чаяния вернется из Вашингтона с таким домашним заданием)», — рассуждает Золотарев.

Но наряду нельзя не отметить целый ряд факторов, которые могут сойтись в одной точке и стать взрывоопасными, — социальное напряжение, земельные конфликты, политическая напряженность вокруг вопроса войны и мира, недовольство олигархического кооператива, уточнил политолог.

Все это может привести к тому, что в Украине называется майданом, но вероятность такого развития события следует оценивать на уровне 20%, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.