Если проанализировать разные протесты и майданы, то украинцы никогда не выходили за свои витальные потребности (тарифы, зарплаты, пенсии), они выходили за абстрактные для рядового украинца вещи («вкралы перемогу у Ющенко, не дали возможность слиться с Европой»), пояснил эксперт.
«И я не очень верю, что сам по себе рост тарифов и социальное напряжение выльется в протестный майдан. Должен быть какой-то детонатор. Этим детонатором может стать попытка власти имплементировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство (если Зеленский паче чаяния вернется из Вашингтона с таким домашним заданием)», — рассуждает Золотарев.
Но наряду нельзя не отметить целый ряд факторов, которые могут сойтись в одной точке и стать взрывоопасными, — социальное напряжение, земельные конфликты, политическая напряженность вокруг вопроса войны и мира, недовольство олигархического кооператива, уточнил политолог.
Все это может привести к тому, что в Украине называется майданом, но вероятность такого развития события следует оценивать на уровне 20%, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.