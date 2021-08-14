Совет Госдумы РФ подготовит обращение на имя председателя парламента Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Он отметил, что это не первый случай, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального, и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты также предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.
Прижимая к ногтю скинхедов, которые пытаются истребить всех «черных», Россия должна требовать чего-то подобного от своих среднеазиатских партнеров, считает эксперт.
«Киргизия, на мой субъективный взгляд, по большей части параметров своего существования зависит от России. Как и Таджикистан (у Казахстана и Узбекистана в этом плане больше свободы). От такого рода государств мы должны требовать соответствующего отношения. Но это не снимает с нас необходимости борьбы с расизмом и нацизмом. Какой бы он ни был, он не подходит для России ни в каком варианте», — подчеркнул Грозин.
Россия как империя — это страна, которая переваривала разные народы. Сейчас Россия строит государство, где нет разницы между русским и киргизом, продвигается по правильному пути, заключил собеседник издания.
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