Вряд ли можно делать однозначные выводы по поводу обысков у «Нацкорпуса» в Харькове. Эта история имеет местные, а не общеукраинские корни. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

С Харьковом не все так просто, поскольку уход Авакова немного смешивает там расклад по выборам, пояснил эксперт.

«"Нацкорпус" в Харькове был наиболее мощной организацией. Но, как я и говорил, достаточно смены ситуации, и уход «крыши» может привести к весьма интересным открытиям. Вот мы и увидели, что «Национальный корпус» был на самом деле «ритуальным» или «похоронным», то есть занимался банальным вымогательством и рэкетом», — уточнил Золотарев.

Вряд ли «ночь длинных ножей» устраивают «Нацкорпусу» как таковому, поскольку не трогают ни киевскую, ни другие достаточно заметные и активные региональные организации, указал политолог.

Но в целом это ложится в канву демонтажа наследства Авакова, сокращения его ресурсной базы и возможностей, чтобы, не дай Бог, осенью ничего не случилось, понятно, что власть будет страховать себя от такого рода неожиданностей и сюрпризов, заключил собеседник издания.

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