Соглашение Вашингтона и Берлина о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» стало очередным «предательством союзников» Польши. В Варшаве это соглашение вызвало разочарование. Такое мнение выразил польский специалист по вопросам энергетики Анджей Щенсняк в статье для издания Myśl Polska

Конрад Рэнкас: У Польши не может быть другой внешней политики, кроме политики в отношении США и России © vk.com, Конрад Ренкас

«Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии трубопроводу, что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», — пишет эксперт.

Америка вела массированный артобстрел российско-немецкого проекта, руководствуясь своими глобальными интересами, а Польша играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения ее экономических и политических интересов, подчеркнул Щенсняк.

По его мнению, Варшава «ввязалась в многолетнюю войну на два фронта» и потерпела болезненное поражение, а победу в итоге одержала Германия.