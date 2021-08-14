Ранее председатели комитетов по международным делам парламентов США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии осудили соглашение Байдена и Меркель по «Северному потоку-2». В совместном заявлении этих парламентариев говорится, что все будущие соглашения по «Северному потоку-2» должны обсуждаться на уровне НАТО и ЕС.
«Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии трубопроводу, что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», — пишет эксперт.
Америка вела массированный артобстрел российско-немецкого проекта, руководствуясь своими глобальными интересами, а Польша играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения ее экономических и политических интересов, подчеркнул Щенсняк.
По его мнению, Варшава «ввязалась в многолетнюю войну на два фронта» и потерпела болезненное поражение, а победу в итоге одержала Германия.