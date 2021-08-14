Зеленский был помещен в такую колбу, где он посчитал, что он особа царственных кровей, может делать все, что хочет, категоричен эксперт.
«Они сейчас считают, что им можно все тотально! Другое дело, что произойдет через два года, потому что, думаю, это будет первая команда, которую будут загонять, сажать и мочить. У меня есть сильное ощущение, что так будет в скором будущем. Потому что в Донбассе сделали дофига дерьма. Эта команда запрещала политические партии — до такого не опускался никто», — негодует Шарий.
Что касается метаморфоз Зеленского, то пусть с ним потом психоаналитики в тюрьме работают и выясняют, почему с ним такие произошли метаморфозы, и почему он так обманул 73% граждан, которые за него проголосовали, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.