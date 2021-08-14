Агентство «Рейтинг» и другие социологические организации Украины показывают дутые рейтинги президента Украины Владимира Зеленского. Они намеренно говорят ему, что у него все хорошо, и что его решения одобряют. Об этом рассказал политик и блогер Анатолий Шарий в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Шарий: кто он © commons.wikimedia/Westmclaren

«Они сейчас считают, что им можно все тотально! Другое дело, что произойдет через два года, потому что, думаю, это будет первая команда, которую будут загонять, сажать и мочить. У меня есть сильное ощущение, что так будет в скором будущем. Потому что в Донбассе сделали дофига дерьма. Эта команда запрещала политические партии — до такого не опускался никто», — негодует Шарий.

Что касается метаморфоз Зеленского, то пусть с ним потом психоаналитики в тюрьме работают и выясняют, почему с ним такие произошли метаморфозы, и почему он так обманул 73% граждан, которые за него проголосовали, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.