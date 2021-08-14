В Киргизии произошло три силовые смены власти, каждая из которых тащила за собой людей, пытавшихся понравиться населению. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Вячеслав Володин. Он отметил, что это не первый случай, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального, и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты также предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.

«Что они для этого делали? Напяливали на себя колпак (национальный символ, который нельзя оскорблять) и говорили о величии нации. В этом смысле все наши постсоветские республики одинаковые. Про величие казахов, азербайджанцев и украинцев можно писать целые монографии, другое дело, что в России этим никто не занимается», — категоричен эксперт.

В Киргизии новая власть всегда вытаскивает людей, которые пытаются играть «на пустых и тупых народных интересах», считает Грозин.

«Там Государственный комитет национальной безопасности возглавляет человек, про которого сами киргизские эксперты говорили, что у него двузначный IQ. Теперь, когда он возглавил главную спецслужбу, о нем так не говорят. Потому что если они так скажут, их быстренько закроют», — уточнил специалист.

По его словам, пена революции вытаскивает на вершину волн не самых лучших, а тех, которые попались.

Киргизия — это, с одной стороны, самая свободная страна, но президент там — не до конца отсидевший срок уголовник, поэтому ждать от такой страны порядка и стабильности не приходится, заключил собеседник издания.

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