Реально участие в боевых действиях в Донбассе принимали именно ВСУ, а разного рода националистические батальоны в большей степени занимались грабежом и убийствами мирного населения. Об этом рассказал политик и блогер Анатолий Шарий в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Шарий: кто он © commons.wikimedia/Westmclaren Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

Мариуполь часто приводят в пример «героизма» националистических батальонов, но нужно учитывать, кто конкретно защищал этот город, подчеркнул эксперт.

«Если бы в Мариуполе было хотя бы пять российских солдат, то, как мне кажется, все совсем по-другому повернулось бы. Ведь город защищали сепаратисты с берданками, справится с которыми не составляло труда», — уверен Шарий.

По его мнению, США не устроил Аваков, потому что он начал чувствовать себя очень и очень автономно, он стал независимым, и это, конечно же, вызвало большие опасения у Вашингтона.

Что же касается «Нацкорпуса», то его лидер Билецкий «в лучших традициях шлюшки» пытался переключиться с Авакова на офис президента, когда по указке офиса нападали на активистов Партии Шария, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.