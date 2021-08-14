Сейчас стало высказываться мнение, что президент Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.
Мариуполь часто приводят в пример «героизма» националистических батальонов, но нужно учитывать, кто конкретно защищал этот город, подчеркнул эксперт.
«Если бы в Мариуполе было хотя бы пять российских солдат, то, как мне кажется, все совсем по-другому повернулось бы. Ведь город защищали сепаратисты с берданками, справится с которыми не составляло труда», — уверен Шарий.
По его мнению, США не устроил Аваков, потому что он начал чувствовать себя очень и очень автономно, он стал независимым, и это, конечно же, вызвало большие опасения у Вашингтона.
Что же касается «Нацкорпуса», то его лидер Билецкий «в лучших традициях шлюшки» пытался переключиться с Авакова на офис президента, когда по указке офиса нападали на активистов Партии Шария, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.