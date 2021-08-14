Для денацификации важно обеспечить три составляющие: повышение благосостояния населения, соответствующее историческое просвещение и повышение качества государственных институтов, а Украина вряд ли сможет достичь этих результатов самостоятельно в ближайшее время. Об этом рассказал политолог Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Искоренить неонацистов в Украине будет почти невозможно © Facebook, Игорь Иваненко Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

Эксперт считает, что решающее значение в этом вопросе будет иметь помощь «иностранных партнёров». Другое дело, соответствуют ли эти задачи их национальным интересам на украинском направлении.

«На мой взгляд, гражданское общество Украины напугано той вседозволенностью, которой пользовались неонацистские молодчики последние несколько лет. К тому же и сами государственные институты уже неоднократно становились жертвами праворадикалов. Поэтому весьма вероятно, что «общественники» будут до последнего соблюдать нейтралитет, помятая, что государственный курс может развернуться в течении одной ночи», — полагает Иваненко.

Настоящая денацификация на общеукраинском уровне вряд ли возможна. Слишком укоренился данный тип субкультуры в ряде регионов, заключил собеседник издания.

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