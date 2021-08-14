Страна, из которой уезжает европейское население и носители русского языка, становится все более и более дикой, оттуда уезжают носители цивилизации, и там остаются носители очень своеобразных традиционных ценностей. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Вячеслав Володин. Он отметил, что это не первый случай, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального, и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты также предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.

Всякое чужое (русское) вызывает у них отторжение, потому что и к киргизам, и к казахам, и к белорусам, и к прибалтам цивилизация пришла в обличие русского языка в 19 веке, европеизация, строительство городов, литературный язык — все это пришло с русского языка, а потом переложилось на национальные языки, пояснил эксперт.

«Русская культура служила предохранительным клапаном для того, чтобы, как писал Данилевский в своей книге «Россия и Европа» (нам ее вместо Солженицына нужно ввести в школьную программу), «дикокаменных киргизов не разорвало от новых знаний и новых умений». Как и выходцам с диких Карпат, которые никогда в жизни не видели ничего, кроме своего хутора. А русский язык был для них чем-то переходным. С чего начинался Шевченко? Со всего, что сейчас предается анафеме не только в отдельно взятой Украине, но и на всем постсоветском пространстве», — категоричен Грозин.

Конкретно в Киргизии случаи русофобии были всегда, вопрос в том, что Россия наконец-то стала видеть за этим не просто отдельные явления бытового характера, а системное явление, заключил собеседник издания.

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