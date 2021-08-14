Совет Госдумы РФ подготовит обращение на имя председателя парламента Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Он отметил, что это не первый случай, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального, и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты также предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.
Всякое чужое (русское) вызывает у них отторжение, потому что и к киргизам, и к казахам, и к белорусам, и к прибалтам цивилизация пришла в обличие русского языка в 19 веке, европеизация, строительство городов, литературный язык — все это пришло с русского языка, а потом переложилось на национальные языки, пояснил эксперт.
«Русская культура служила предохранительным клапаном для того, чтобы, как писал Данилевский в своей книге «Россия и Европа» (нам ее вместо Солженицына нужно ввести в школьную программу), «дикокаменных киргизов не разорвало от новых знаний и новых умений». Как и выходцам с диких Карпат, которые никогда в жизни не видели ничего, кроме своего хутора. А русский язык был для них чем-то переходным. С чего начинался Шевченко? Со всего, что сейчас предается анафеме не только в отдельно взятой Украине, но и на всем постсоветском пространстве», — категоричен Грозин.
Конкретно в Киргизии случаи русофобии были всегда, вопрос в том, что Россия наконец-то стала видеть за этим не просто отдельные явления бытового характера, а системное явление, заключил собеседник издания.
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