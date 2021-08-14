Если в Украине будет проведена зачистка руководителей и среднего звена националистических группировок, ячейки идейных нацистов все равно останутся и продолжат свою деятельность. Об этом рассказал политолог Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Искоренить неонацистов в Украине будет почти невозможно © Facebook, Игорь Иваненко Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

Примером для Украины может быть соседняя Румыния, где в 1920-е годы прошлого века возникла ультранационалистическое движение под названием «Железнодорожная гвардия», которую власти первоначально использовали для борьбы с социалистами, а потом попытались ликвидировать.

«Низовые структуры железногвадейцев продолжили работать, зарабатывая очки на росте протестных настроений 30-х. В итоге, под влиянием международных поражений (утрата Бессарабии, Трансильвании и Добруджи) король Румынии, который репрессировал «Железную гвардию» столкнулся с её возрождением в коалиции с «силовиками». В итоге король отрёкся от власти, а «Железная гвардия» привела к власти Антонеску», — уточнил Иваненко.

Для денацификации важно обеспечить три составляющие: повышение благосостояния населения, соответствующее историческое просвещение и повышение качества государственных институтов, а Украина вряд ли сможет достичь этих результатов самостоятельно в ближайшее время, заключил собеседник издания.

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