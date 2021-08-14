Бытовая и низовая русофобия в Киргизии была и два, и три года назад. Просто до сегодняшнего дня на нее никто не обращал внимания. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Вячеслав Володин. Он отметил, что это не первый случай, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального, и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты также предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.

Вопрос в том, что Россия наконец-то стала видеть за этим не просто отдельные явления бытового характера, а системное явление, считает эксперт.

«Русофобия как таковая носит разные личины. Она может быть проявляться в том, что у отдельных индивидов нет зачатка бытовой культуры, как мы видели на этом видео с девушкой. То есть это дикарь, который спустился с гор за солью, нарвался на человека, который ответил ему на непонятном языке, и ответил ему так, как он счел для себя возможным», — указал Грозин.

Если говорить конкретно о Кыргызстане, то там «национальное выпячивание автоматом тащит за собой русофобию», потому что любой национальный режим пытается себя закрепить на фоне отрицания прежнего (советского и русского), уточнил специалист.

В других республиках борьба с этим наследием тоже имеет место. Просто где-то оно имеет место в диких и безумных формах (как на Украине), а где-то происходит вялотекущим образом, как в той же Киргизии, потому что страна, из которой уезжает европейское население и носители русского языка, становится все более и более дикой, оттуда уезжают носители цивилизации, и там остаются носители очень своеобразных традиционных ценностей, заключил собеседник издания.

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