Настоящая денацификация на общеукраинском уровне вряд ли возможна. Слишком укоренился данный тип субкультуры в ряде регионов, услуги неонацистов стали востребованы в политических и экономических «разборках». Об этом рассказал политолог Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Искоренить неонацистов в Украине будет почти невозможно © Facebook, Игорь Иваненко Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

Эксперт подчеркнул, что денацификация предполагает не установление контроля над праворадикальными организациями, а их полную ликвидацию.

«В то же время на так называемом Юго-Востоке это движение так и не смогло пустить глубокие корни. К примеру, в полиэтнтчной Украинской Бессарабии организации правых радикалов попросту не имеют социальной базы. Даже функции по крушению советских памятников здесь выполняли приезжие с «материковой Украины»», — уточнил Иваненко.

Что касается харьковских событий, то они объясняются тем, что пока у неонацистов было покровительство на высоком уровне в Киеве, местные элиты их терпели. Когда же такая поддержка ослабела, от этого инородного тела решили избавиться, считает специалист.

Однако, если для Харькова или Бессарабии праворадикалы противоестественны, то для того же Тернополя — они неотъемлемый элемент местной политической культуры, заключил собеседник издания.

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