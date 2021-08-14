Мы слишком политизируем проблему нацистских банд в Украине. Они возможно побыли немного такими после майдана, но недолго. Идейные остались под Иловайском, а Сашко Билый так и до Иловайска не дожил. Об этом рассказал публицист Антон Розенвайн в интервью изданию Украина.ру

Антон Розенвайн: кто он © kp.ru Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

Эксперт пояснил, что ультраправые группировки на Украине представляют собой обычных бандитов из 90х, и если Зеленскому поставлена (не важно кем: олигархами, империалистами) задача собрать расплавленную субстанцию в некую форму, то и с нацистами ему придется совершать некие остужающие манипуляции.

«Даже Порошенко ведь проводил определенную денацификацию, например прессуя батальон "Торнадо". Но ему нужна была пластичная масса в обществе, и он держал его очень горячим. Но социальный реактор нет-нет, да охлаждал», — уточнил Розенвайн.

До какой температуры будет снижать градус Зеленский — сложный вопрос. С одной стороны, ему нужен ультраправый мускул для реализации земельной реформы (подавления потенциальных протестов обезземеливаемых крестьян), но в то же время, нацистские банды должны быть полностью управляемы и подконтрольны, слишком уж велики риски тотальной хаотизации, заключил собеседник издания.

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