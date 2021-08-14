Вряд ли можно разделять взгляды о том, что подходит конец президентства Владимира Зеленского, и что осень и зиму он не переживёт. Наверное, переживёт. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

Но есть и серьезный риск, потому что чувствуя, что почва уходит из-под ног, Зеленский может дать команду затеять войну по принципу «если погибать, то с музыкой, вместе с государством», потому что ему на самом деле плевать на это государство, категоричен Погребинский.

Зеленский поменял людей в силовых структурах, ему кажется, что сейчас они будут контролировать процесс, но как только им покажется, что кресло под Зеленским закачалась, они все его просто сдадут, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.