«Но то, что проблемы будут усугубляться и накапливаться, в этом я не сомневаюсь. И удержаться ему будет очень сложно, а говорить о втором сроке — это просто несерьёзно. В том, что вал проблем, в том числе финансовых, экономических, социальных, будет только нарастать, нет никаких сомнений», — уверен эксперт.
Но есть и серьезный риск, потому что чувствуя, что почва уходит из-под ног, Зеленский может дать команду затеять войну по принципу «если погибать, то с музыкой, вместе с государством», потому что ему на самом деле плевать на это государство, категоричен Погребинский.
Зеленский поменял людей в силовых структурах, ему кажется, что сейчас они будут контролировать процесс, но как только им покажется, что кресло под Зеленским закачалась, они все его просто сдадут, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.