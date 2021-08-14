Владимир Зеленский, будучи недалёким и очень эмоциональным человеком, рассматривал Виктора Медведчука как угрозу его легитимности в случайно полученной должности президента Украины. И поэтому у него есть личная неприязнь к нему, рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Виктора Медведчука к Украине. Он считает, что власть преследует его по политическим мотивам. Иск может быть рассмотрен «в ближайшее время в порядке приоритетного производства».

Эксперт подчеркнул, что Зеленский не может организовать такое же давление на реально оскорблявшего его Петра Порошенко, поскольку за ним стоит американское посольство, а если давить на Медведчука, то Западу это понравится.

«Поэтому тут Зеленский ощущает себя свободным в своих действиях, в издевательствах над самым серьёзным и главным своим оппонентом, который у него отбирает голоса, на которые он надеялся. Как он уж там надеялся на голоса, играя против интересов Юго-Востока, это… я уж не знаю даже, как это приличным словом определить», — категоричен Погребинский.

Что касается вытеснения оппозиции из политической жизни, то ясно, что из этого ничего не выйдет, это показывает, например, опрос, проведённый Киевским международным институтом социологии (КМИС), по которому рейтинг ОПЗЖ и рейтинг партии власти «Слуга народа» одинаковый, в рамках статистической погрешности, около 18% и 20%, заключил собеседник издания.

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