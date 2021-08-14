Контрудары будут сыпаться на Россию с разных сторон. Мир входит даже не в формационный, а в цивилизационный кризис. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Всё, что сейчас происходит в геополитике, — это попытка Запада бросить по ноги Россию, чтобы еще немного самому подышать. И «Северный поток-2» надо рассматривать именно в этом контексте. Для «старой Европы» русский газ — всё равно что кислород ИВЛ для пожилого пациента. Когда-то мне пришлось говорить на эту тему с канцлером Герхардом Шредером. Он сказал: «Нас обманули с концепцией постиндустриального будущего. Я убедился, что Германия живет, пока дымятся трубы ее заводов» А немецкие заводы не работают без русского газа», — указал Выдрин.

Если же в этой связи говорить о «Северном потоке-2», даже сама Россия откажется от этого хлопотного проекта, та же Германия будет на нем настаивать, считает публицист.

Это древний коммерческий ганзейский прием: делать вид, что услуга, которая необходима тебе, больше нужна тому, кто ее оказывает, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.