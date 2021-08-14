Сегодняшнюю ситуацию можно сравнить с чудовищным опытом, когда в бассейне, где находится мамаша-шимпанзе с детенышем, поднимают уровень воды, пока он невысокий, самка любовно баюкает потомка. Но когда вода критически поднимается, она бросает его под ноги, чтобы стать повыше и держать голову над поверхностью, пояснил эксперт.
«Всё, что сейчас происходит в геополитике, — это попытка Запада бросить по ноги Россию, чтобы еще немного самому подышать. И «Северный поток-2» надо рассматривать именно в этом контексте. Для «старой Европы» русский газ — всё равно что кислород ИВЛ для пожилого пациента. Когда-то мне пришлось говорить на эту тему с канцлером Герхардом Шредером. Он сказал: «Нас обманули с концепцией постиндустриального будущего. Я убедился, что Германия живет, пока дымятся трубы ее заводов» А немецкие заводы не работают без русского газа», — указал Выдрин.
Если же в этой связи говорить о «Северном потоке-2», даже сама Россия откажется от этого хлопотного проекта, та же Германия будет на нем настаивать, считает публицист.
Это древний коммерческий ганзейский прием: делать вид, что услуга, которая необходима тебе, больше нужна тому, кто ее оказывает, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.