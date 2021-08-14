Следует воспринимать «фактор коронавируса» не как кару, наказание или катастрофу, а как изощрённый тест на витальную силу, оптимальность социальных форм и связей, эффективность власти и вменяемость ее критиков. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Майдан стал коллайдером очень простых решений © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Начинаешь понимать громадное значение «малых» социальных общностей — от круга друзей до местных властей. А внутренний туризм, переоценка форм социального статуса и «понтов» престижного потребления — это дополнительный бонус к принципиально новому мироощущению», — указал Выдрин.

По его мнению, оказывается, что «либералы» рано списали госсобственность, и что частная медицина оказалась менее эффективной в борьбе с «короной», чем государственна.

Вообще проклятый вирус открывает глаза на многие вещи, обнажает суть, которая ранее скрывалась за суетой беспорядочных общественных связей, заключил собеседник издания.

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