Когда проведешь полгода на изоляции, невольно вспомнишь банальную истину о том, что семья — базовая ячейка общества, и что отношения между супругами, родителями и детьми могут самоизоляцию превратить либо в саморазвитие, либо в самоистязание, пояснил эксперт.
«Начинаешь понимать громадное значение «малых» социальных общностей — от круга друзей до местных властей. А внутренний туризм, переоценка форм социального статуса и «понтов» престижного потребления — это дополнительный бонус к принципиально новому мироощущению», — указал Выдрин.
По его мнению, оказывается, что «либералы» рано списали госсобственность, и что частная медицина оказалась менее эффективной в борьбе с «короной», чем государственна.
Вообще проклятый вирус открывает глаза на многие вещи, обнажает суть, которая ранее скрывалась за суетой беспорядочных общественных связей, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.