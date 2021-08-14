Мир все быстрее входит в зону политической, социальной и экономической турбуленции. То есть идет вразнос. Это уже начало проявляться в различных сферах. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Майдан стал коллайдером очень простых решений © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Думаю, что все развивалось ожидаемо. В одном голивудском фильме президент говорит своему охраннику: «Все очень плохо». Тот отвечает: «Сэр, не надо приукрашивать ситуацию». И мы не будем приукрашать», — подчеркнул Выдрин.

По его словам, в этой ситуации перед Россией возникает два соблазна: в «квасной» патриотизм и шапкозакидательство, или поддаться паническому аллармизму с намерением уступить Западу все свои стратегические позиции.

На самом же деле, нужно отнестись к происходящему как к испытанию ума и силы, которое сделает Россию сильнее, если она справится с этими вызовами, заключил собеседник издания.

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