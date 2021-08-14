Эксперт отметил, что сейчас трясет основные мировые валюты, обостряются геополитические противоречия особенно по линии Штаты — Китай, Запад — Россия, «старая» и «молодая» еврозоны, Израиль — арабский мир, усиливается противостояние глобалистов и традиционалистов, экологические изменения выкристаллизовываются в природные катаклизмы.
«Думаю, что все развивалось ожидаемо. В одном голивудском фильме президент говорит своему охраннику: «Все очень плохо». Тот отвечает: «Сэр, не надо приукрашивать ситуацию». И мы не будем приукрашать», — подчеркнул Выдрин.
По его словам, в этой ситуации перед Россией возникает два соблазна: в «квасной» патриотизм и шапкозакидательство, или поддаться паническому аллармизму с намерением уступить Западу все свои стратегические позиции.
На самом же деле, нужно отнестись к происходящему как к испытанию ума и силы, которое сделает Россию сильнее, если она справится с этими вызовами, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.