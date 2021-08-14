Восточные астрологи на днях представили прогноз на первую половину 2022 года и назвали четырех представителей зодиакального круга, которых ждет большая удача и богатство в этот период, пишет Sohu

Астрологи назвали самых ревнивых представителей зодиака © Hier und jetzt endet leider meine Reise/Pixabay Кролика, очень амбициозны, никогда не уступают в своих желаниях и смело идут вперед. В следующем году на этом пути их ждут богатство и процветание, звезды обещают растущий бизнес и карьерный рост, заверили эксперты.

Люди, которые появились на свет под знаком Свиньи, жизнерадостны и оптимистичны. В 2022 году им будет везти как никогда, особенно в семейном бизнесе. Некоторые заведут нужные знакомства, благодаря которым они получат возможность удвоить свою прибыль.

Быки станут одними из главных счастливчиков следующего года, которым удастся хорошо заработать и значительно улучшить финансовое положение, что поможет решить скопившиеся проблемы.

Пока Лошадь усердно трудиться, будущее обещает быть радужным. Это интеллигентные люди, которые знают, в какой ситуации и каким образом показать свои способности. Представителям этого знака астрологи посоветовали избавиться от негативных мыслей и эмоций, чтобы настроиться на активные действия в 2022 году, так как звезды приготовили им огромное количество приятных сюрпризов.