Все, кто говорит о нефтяной игле, очень слабо представляют российскую экономику. Она не нефтяная, а газовая, металлургическая, сельскохозяйственная. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Абзалов объяснил, зачем Зеленский дал добро на этнические чистки в стране © кадр из видео Украина.ру Анатолий Чубайс выразил мнение, что новые технологии в энергетике — это революция, которая сформирует новую мировую элиту XXI и XXII веков. По его словам, для России энергопереход может стать и «уникальным ударом», и новой возможностью.

Смысл не в том, чтобы слезть с нефтегазовой иглы, а в том, чтобы придумать еще что-то, кроме нее, подчеркнул эксперт.

«Есть простой способ слезть с нефтегазовой иглы — перекрыть газо- и нефтепроводы, прекратить отгрузку угля по железнодорожной инфраструктуре и разобрать нефтяные танкеры и газовозы. Закрыть все каналы экспорта, и у вас будет нулевой показатель. Будет ли у вас с экономикой все хорошо? Ничего подобного!», — категоричен Абзалов.

Необходимо сейчас воспользоваться конъюнктурой на рынке и получить сверхприбыли в металлургии и сельском хозяйстве, которую Россия получает за счет высоких цен на фондовых рынках, в том числе на зерно, на сою, на сахар, считает политолог.

«Москва сейчас зависима от энергоносителей, и было бы глупо говорить о том, что этого не существует. Но американская экономика тоже зависима от энергоносителей. Крупнейшим производителем до пандемии в мире были не мы и не Саудовская Аравия, а США, и им это не мешало использовать сланцевую революцию», — убежден специалист.

Смысл не в том, чтобы слезать с нефтегазовой иглы, а в том, чтобы придумать другое качество игл, заключил собеседник издания.

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